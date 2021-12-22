Kaan Sezyum: Cin ekonomisi diyeceğiz bunun adına da

Mesela mahallenizde (Geleceğe Dönüş filmindeki gibi) bir profesör var. Profesör bir gün geliyor, “Geçmişe gitmeyi buldum” diyor… Şaşırır mısınız? Ben şaşırmam, çünkü adam zaten geçmişe daha önce gitmiş, hatta hâlâ geçmişte yaşıyor. Düşünün atom altı parçacık fiziğini fıkıh üzerinden çözen yeni bir teori buluyor mesela ve diyor ki “Elektronlar sonuç, yörünge sebeptir. Benim de teorim budur”, ona da eyvallah. Zaten profesör naslı, inceden kafa da gitmiş, yaşına verirsiniz. “He dedem he” dersiniz geçersiniz. Fakat bir gün profesör geliyor, mahallenin büyük bir kısmında çıkarttığı yangından sonra “Ben o yangın sırasında yoktum, zaman yolcusuydum” diyor. E dedem, sen bırak profesörlüğü, seni torunlarının yanına alalım artık demez misiniz?

İşte profesör artık iyice çıldırdı, zamanda yolculuk yaptı, 1970’lerde ülkede uygulanan sistemleri getirip 2021 yılında devreye soktu.

Yanlız bu profesörün çevresinde de birkaç kişi var. Aynı Geleceğe Dönüş filmindeki Marti gibi. . (Yalnız bu Marti’yi Yekta Kopan seslendirmiyor, onun yerine daha az saçı olan, bademsi bıyıklı, bir dediği bir dediğini tutmayan, normalde görsen herhangi bir şey emanet etmeyeceğiniz sıfatta yancılar var Marti yerine)… Bu yancılar profesörün yapacağı her şeyi önceden biliyor. Profesör konuşacak gibi olduğunda ceplerini sıkıca tutuyorlar ki, paracıkları gitmesin.

Bu yüzden profesörü çok seviyor bu yancılar. Bazıları da “Profesör iyice çıldırsın da yerine ben profesör olayım” diye düşünmüyor değil.

Cin ekonomisi diyeceğiz bunun adına da.

Kaan Sezyum’un yazısı