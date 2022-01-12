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Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: Cemaatlerin, mafyaların, tarikatların, çıkar ağlarının gölgesinde gelecek ne kadar parlak olabilir

Cemaatlerin, mafyaların, tarikatların, çıkar ağlarının gölgesinde bir gelecek ne kadar parlak olabilir, tam bilemiyorum. Haliyle bu organizmaların içindeyseniz uzun vadede sizin için parlak bir gelecek olabilir tabii. Artık kısmetse, geleceğimizde ne varsa çıkacak.

Bir yandan da lüksün, şatafatın, görgüsüzlüğün adının itibar olma durumu var. İyi yerlerde akrabası, tanıdığı olan herkesin altında bir tekerleğine bile durumumuzun yetemeyeceği araçlar, tekneler var. Soran olursa da “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” denir, geçilir.


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