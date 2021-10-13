‘Jigolo’ internet sitesi üzerinden 182 kişi 1 milyon lira dolandırıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte ikamet eden bir kişinin başvurusu üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, 42 ilde 68 kişinin ‘jigolo’ sitesi üzerinden 1 milyon 100 TL dolandırıldığını belirledi. İstanbul, Tekirdağ ve Sivas’ta yapılan eş zamanlı operasyonda sekiz kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Görsel: ANKA

Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Mersin’de dolandırılan bir kişinin şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce ‘nitelikli dolandırıcılık’ olayıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili çalışmalarda internet sitesi aracılığıyla dolandırılan 68 kişinin şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Dört kişi yakın takibe alındı

Ekipler, internet sitesini ve bu siteyle alakalı kişileri dört aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Mersin başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yalova ve Zonguldak’ta ilk belirlemelere göre 68 kişiyi dolandıran şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, ‘jigolo’ olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme vaadinde bulunan bir siteyle iletişime geçtiklerini, kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, ‘Vip’ ve ‘Gold’ üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunduklarını belirlendi.

Tehdit ve şantaj

Dolandırıcıların müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini ifşa edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak da kazanç sağladıkları belirlendi. Çetenin bu şekilde 42 ilde toplam 182 kişiyi dolandırdığı ancak sadece 68 kişinin şikayette bulunduğu tespit edildi. Şebeke elemanlarının 68 mağdura ait toplamda 1 milyon 100 bin Türk lirası ile lüks bir hayat sürdüğü de ortaya çıktı.

Teknik takip ve çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen sekiz dolandırıcının yakalanmasına yönelik İstanbul, Tekirdağ ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hepsi gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda dört adet hard disk, dört adet laptop bilgisayar, sekiz adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şebeke elemanları mahkemeye çıkartıldı.