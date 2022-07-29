Jeotermal bölgede aniden açılan obruğa düşen kadın ağır yaralı

Yeni Zelanda’da Avustralyalı bir kadın, popüler turistik köydeki jeotermal alanda açılan obruğun içine düşerek ağır yaralandı.

Fotoğraf: nzherdal.co

Rotorua kasabasındaki Whakarewarewa termal köyünün girişindeki yolda aniden iki metre genişliğinde bir fümerol açıldı.

O sırada yolda yürüyen kadını düştüğü obruktan kurtarmak için yardımcı olmaya çalışan kocasının da yaralandığı öğrenildi.

Daha sonra çevreden gelip yardım edenler sayesinde düştüğü obruktan kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluştuğu durumunun ağır olduğu belirtildi.

Fümeroller su buharı ve volkanik gazlar çıkaran jeotermal obruklar, 400 derece kadar sıcaklığa çıkabiliyor.

Whakarewarewa turistik çekim merkezi olmasının yanı sıra bir Maori köyü. Bazı jeotermal havuzları yüzmek için kullanılırken 100-200 dereceye ulaşanları yemek pişirmede kullanılıyor.

Yaşanan son olayda yoğun yağış nedeniyle yüzeyin çökmüş olabileceği belirtildi. Soruşturma sonuçlanana kadar köye giriş geçici olarak durduruldu.