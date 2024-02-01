Yaramazlara biraz batar!

Japonya’daki depremlerde ölü sayısı 238’e yükseldi

Japonya’nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 238’e yükseldi.

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İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 238’e yükseldiği bildirildi.


Açıklamada, yaklaşık 15 bin kişinin halen tahliye noktalarında konakladığı, kendisinden haber alınamayan 19 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Vali Hase, deprem sonrası tahliye edilenlerin, ilerleyen süreçte, oteller dahil konaklama yerlerine taşınmasında yaşanan sorunlar nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Bu arada merkezi hükümet, yeniden inşa projeleri kapsamında yaşı belirli bir düzeyi aşan haneler için mesken başına 6 milyon yen (41 bin dolar) destek vereceğini duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa’nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

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