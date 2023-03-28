Japonya’da kafeler nesli tükenmekte olan egzotik hayvanlarla dolu

Japonya’da 142 hayvan kafesinde, aralarında nesli tükenmekte olan türlerin de bulunduğu yüzlerce kuş, sürüngen ve memeli tespit edildi.

Kyoto’daki Funny Creatures Forest sürüngen ağırlıklı bir kafe. Fotoğraflar: New York Times

Japonlar hayvan sevgileriyle bilinir. Karabuğday çayınızı yudumlarken egzotik hayvanları seyredebileceğiniz ya da sırf kedi sevmek için gidebileceğiniz çok sayıda kafe ülkenin çeşitli şehirlerine dağılmıştır.

New York gazetesinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir haber, hayvan kafelerinin geldiği çarpıcı noktayı gösterdi.

419 türün dokuzunun ticareti yasak Funny Creatures Forest Bazı türler sağlık riski taşıyor

Doğa koruma ile ilgili yayın yapan Conservation Science and Practice dergisinde bu yılın başlarında yayınlanan rapora göre, Japonya’daki hayvan kafelerinde 52’si yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 419 farklı türe ait 3.793 hayvan var.

Aralarında ‘yavaş loris’ ve ‘radyosyonlu kaplumbağa’nın da olduğu dokuz türün uluslararası ticareti ise yasa dışı.

‘Kökenleri şüpheli, sağlık riski var’

Şu anda Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde veteriner ve vahşi yaşam biyoloğu olan ve araştırmayı Kyoto Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak yürüten Marie Sigaud, ‘Bazı türlerin kökenlerinin çok şüpheli olduğunu‘ söyleyerek bir de uyarıda bulunuyor: “Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda potansiyel tehlike yaratıyorlar.”