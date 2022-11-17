Japonya ve Çin, ‘sorunlara rağmen’ işbirliği yolları arayacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesiyle Çin’in ‘birçok sorunla’ karşı karşıya olduğunu; buna rağmen iş birliğinin yollarını arayacaklarını söyledi.

Çin ve Japonya bayrakları. Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre, Japonya ve Çin liderlerinin, Tayland’da 18-19 Kasım’da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) Zirvesi’nde bir araya gelmesi bekleniyor. Kişida ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili ve bölgesel ilişkileri ele alacak.

Görüşmede Kişida’nın, Çin’in, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi bölgelerindeki artan askeri nüfuzuna yönelik Japon hükümetinin kaygılarını aktaracağı kaydedildi.

‘Sorumlu davranış’ çağrısı

Tayland’a hareket etmeden önce Kişida, Çin’e ‘istikrarlı ve yapıcı’ ikili ilişkiler çağrısı yaptı.

İki ülkenin ‘birçok sorun ve endişeyle’ karşı karşıya olduğunu belirten Kişida, görüşmede söylenmesi gerekenleri ileterek ‘sorumlu davranış’ çağrısı yapacağını kaydetti.

Komşu ülkelerin olası ikili iş birliği alanlarını ele alacağını dile getiren Kişida, istikrarlı ve yapıcı Japonya-Çin ilişkilerinin kurulmasının yollarını arayacaklarını bildirdi.

APEC’te yüz yüze görüşmeleri halinde Japon ve Çinli liderler, yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmiş olacak.

Temmuzda hayatını kaybeden eski Japon Başbakan Abe Şinzo, en son Aralık 2019’da gittiği Pekin’de Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelmişti.

İki ülke arasında 1972’de ‘ebedi barış ve dostluk ilişkilerinin kurulmasına’ ilişkin tebliğ imzalanmıştı.

Japonya ve Çin, bu yıl ikili diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50’nci yıl dönümünü kutluyor.