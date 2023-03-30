Japonya afet planını güncelledi: Fuji dağı patlarsa halk yaya olarak kaçacak

Japonya, aktif yanardağ Fuji’nin patlaması halinde, halkın taşıtlar yerine yürüyerek tahliye edilmesi için çağrı yapacak.

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Merkezi hükümet ile üç çevre eyaletin yetkililerinin yer aldığı Afet İdare Konseyi, aktif yanardağ Fuji’nin patlaması durumunda çevre bölgelerin tahliye planını güncelledi.

Dokuz yıldır ilk kez güncellenen plana göre olası bir patlama halinde halktan, önceki planda yer alanın aksine taşıtlar yerine yürüyerek bölgeden ayrılmaları istenecek.

Bu doğrultuda lavların ilk 24 saatte ulaşacağı tahmin edilen bölgelerde yaşayan halk, trafik sıkışıklığının engellenmesi amacıyla bölgeden yaya ayrılacak.

Patlama öncesi tahliyelerde araç kullanılabilecek

Güncel plana göre olası patlama öncesi gönüllü tahliye çağrılarının yapıldığı dönemde ise otomobiller dahil şahsi araçlar kullanılabilecek.

Japonya’nın en yüksek noktası

Etekleri Yamanaşi, Şizuoka ve Kanagawa eyaletlerine uzanan ve 3 bin 776 metre yüksekliğiyle Japonya’nın en yüksek noktası Fuji dağı, Tokyo’nun 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Aktif yanardağ olarak bilinen Fuji’nin, en son patladığı 1707’de lav püskürmesinin 16 gün sürdüğü ve bugün Tokyo’nun konumlandığı bölgelerde 4 santimetre volkanik kül tabakası bıraktığı biliniyor.