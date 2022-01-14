Jale Özgentürk: TİS’teki ücret, yoksulluk sınırına bile ulaşamadı

5.5 saat süren görüşmeler sonucu MESS ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları arasında 140 bin metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki mali ve sosyal hakları belirleyen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Metal işçileri ortalama yıllık yüzde 65.67 oranında zam aldı. Seyyanen zam, enflasyona duyarlı zam, erzak yardımı gibi haklarla ortalama bir ücretin 9 bin TL’ye çıkacağı belirtiliyor.

DİSK’e göre dört kişilik bir ailenin harcamalarına göre yoksulluk sınırı 10 bin 669 lira olarak gerçekleşti. Türk-İş’e göre ise bu rakam 13 bin 72 TL.

MESS’in üyeleri arasında Arçe-lik’ten MAN’a, Ford’dan Mercedes’e 241 şirkette çalışan 130 bin işçi Türkiye’de her şeye rağmen en iyi ücreti alan işçileri oluşturur. Örgütlü olmanın ve mücadele etmenin bedelidir bu.

Ancak önceki gün imzalanan ve Türkiye koşullarına göre oldukça iyi sayılan toplusözleşmede elde edilen ücret ne yazık ki yoksulluk sınırına bile ulaşamadı.

Jale Özgentürk’ün yazısı