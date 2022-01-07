Jale Özgentürk: Kıbrıslılar ‘muhtaçlık’ ilişkisine daha fazla itilmekten son derece mutsuz…

“Küçük Türkiye”nin bir de külliye tartışması var! Toplum büyük bir kriz yaşarken “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın külliye için 586 milyon TL’lik kaynak yarattığı” iddiaları, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından yalanlansa da seçim alanlarında tepkiyle dillendiriliyor.

KKTC’de memur maaşları üst üste 13’üncü kez iç borçlanmayla ödenebildi bu ay. Halk yoksullaşırken, maaşlar borçla ödenirken, Kıbrıslılar “muhtaçlık” ilişkisine daha fazla itilmekten son derece mutsuz…

Bu mutsuzluğun sandığa yansımasının nasıl olacağını ise 17 gün sonra göreceğiz. Belki bu erken seçim de Türkiye’deki iktidara bir mesaj verir, kim bilir!

Jale Özgentürk’ün yazısı