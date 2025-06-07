İzzettin Önder: Osmanlı'nın ihmal ettiği Türk ve Anadolu, kendi öz gücüyle kurtuluşunu sağlamıştır

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600 yıllık hükümranlıkla övünülen Osmanlı’nın ihmal ettiği Türk ve Anadolu, kendi öz gücüyle kurtuluşunu sağlamıştır. Bugün AKP’nin yel değirmenleri ile mücadele misali ortadan kaldırmaya çalıştığı CHP, görünüşte bir partidir, fakat özde kurtuluş ve kuruluş öz-gücüdür; parti bu özün sembolik yansımasıdır. Parti yıpratılabilir, hatta Truva Atı misali hainler eli ile çökertilebilir de, ama Paylaşım Savaşı ertesinde Avrupa’da ayağa kalkan yapıcı beyinler gibi, ayağa kalkacak kurtuluşçu ve kurucu öz-güç bomlarla dahi yıkılamaz, nerede kaldı ki, nasıl olsa tarihin çöplüğünde yerini bulacak bir ufak parti tarafından!

Fakat, hiç unutmamız gereken ana politika da çevresel konumlu Türkiye’yi emperyalist havuzda sömürmeye çalışan merkez ülkelerin politikaları ile AKP’ye akıl verenlerin amaçlarının çakışmasıdır. Türkiye tarihsel süreçte kavimler geçidi anlamında gerçekten çok velut iken, nasıl oldu da bu kültür zenginliğini akıl ve basiretten fıkdan bir yapıya dönüştürdü, doğrusu çok büyük bir başarı olsa gerek!

İzzettin Önder’in yazısı