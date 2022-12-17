İzmir’in dört ilçesinde beyin cerrahıyla nöroloji ve gastroenteroloji uzmanı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yanıt verdiği bir soru önergesinde, İzmir’in dört ilçesinde beyin cerrahıyla nöroloji ve gastroenteroloji uzmanının olmadığını söyledi.

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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir’in Ödemiş, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki doktor sıkıntısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.

ANKA’nın aktardığına göre, Fahrettin Koca verdiği cevapta Bayındır Devlet Hastanesi, Kiraz Devlet Hastanesi ve Beydağ İlçe Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahisi ve nöroloji ile gastroenteroloji uzmanının bulunmadığını söyledi. Koca, Ödemiş Devlet Hastanesi’ndeyse beyin cerrahisi ve gastroenteroloji branşında uzman doktorun bulunmadığını ama nörolojide iki uzman dokturun aktif olarak görev yaptığını belirtti.

Koca’nın yanıtını değerlendiren Sertel, söz konusu ilçelerde beyin cerrahı, nöroloji ve gastroenteroloji uzmanının olmadığının doğrulandığını belirterek aynı ilçelerde anjiyo merkezi de bulunmadığını söyledi. Sertel, bu bölgede yaşayan ve kalp krizi geçiren vatandaşların çoğunun İzmir’e sevk edilirken ambulanslarda yaşamını kaybettiğini de iddia etti.

Sertel ayrıca İzmir’in çeşitli ilçelerinde de uzman doktor eksiğinin bulunduğunu dile getirdi.