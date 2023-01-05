Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı

İzmir’in Konak ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Fotoğraf: AA

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine giden 16 AKK 493 plakalı hafif ticari araç, önce tramvay hattına girdi, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı.


Ters dönen aracın sürücüsü, kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

SON HABERLER

Enflasyona endeksli tahvillere yeni tırpan

Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yazıda, teminat havuzunda bulunan enflasyona endeksli kıymetlere uygulanan iskontonun yüzde 60’tan yüzde 70’e yükseltildiği belirtildi.