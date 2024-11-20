İzmir’de silahlı saldırı: Üç polis yaralandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu üç memur yaralandı.
Valiliğin açıklamasına göre ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri silahlı çatışma ihbarı üzerine Çolak İbrahim Bey Mahallesi’ne gitti.
Şüpheli M.S.Ç. polislere ateş etti. Yaralanan üç polis memuru, ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Zanlı M.S.Ç. gözaltına alındı, silahına el konuldu.
Öte yandan mahalelleli saldırganın işletmesi önünde toplandı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.