İzmir’de nişanlı çift ölü bulundu

İzmir’in Dikili ilçesindeki bir evde nişanlı çift ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

37 yaşındaki D.A. adlı kadın ile 49 yaşındaki nişanlısı M.B.A. adlı erkekten iki gün haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

D.A.’nın evine dün gece giren jandarma ekibi, nişanlı çifti ölü buldu. Vücutlarında ateşli silah izi bulunan cenazelerin yakınında tek kırma av tüfeği de tespit edildi.

AA’nın haberinde Karşıyaka ilçesinde yaşayan M.B.A.’nın işyerinden, “Nişanlımdan ayrılacağım. Son kez görüşmek için Dikili’ye gideceğim” diyerek izin aldığı bilgisine yer verildi.

Cenazeler, inceleme için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. M.B.A’nın cenazesi Adli Tıp Morgu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Karşıyaka ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camisi’ne götürülen M.B.A’nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası (üstteki fotoğraf) aile mezarlığında toprağa verildi.