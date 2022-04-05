İzmir’de köpek rehabilitasyon merkezi açılıyor: Maliyeti 38 milyon lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, köpek ve yük hayvanlarının barınabilmesi için 38 milyon lira maliyetle tesis yapıldığını açıkladı.

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Soyer, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müjde vermek istediğini ifade etti.

Belediye başkanı, Bornova ilçesinde kurulan Gökdere Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’nin açılmasına çok az kaldığını belirtti.

Soyer, “38 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçireceğimiz merkezimiz, 1500 köpek ve terkedilmiş yük hayvanları için yuva olacak” dedi.