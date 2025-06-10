İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda asırlık çınar ağacı devrildi

İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki asırlık çınar ağacı devrildi.

Fotoğraf: AA

Çarşının Konak Atatürk Meydanı’ndaki girişinde bulunan ağaç, bilinmeyen nedenle devrildi.

Olayda yaralanan kimse olmadı, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekipleri, yolun bir kısmını kapatan ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

Bölgede çalışan 35 yaşındaki Emrah Mansur da çınar ağacının bölgenin simge ağaçlarından biri olduğunu belirtti ve şöyle dedi:

“Sanki bir bina yıkılıyor gibi büyük ses duyduk. İnsanlar kaçışmaya başlayınca biz de ağacın yanına geldik. Baktık kimse altında kalmış mı diye. Allah’tan kimse yoktu. Ağacımızın devrilmesine ve gölgesinin artık olmayacağına çok üzüldük.”

Esnaf Tahir Karatay da ağacın meydandaki saat kulesi gibi bölgenin simgelerinden olduğunu, devrilmesine üzüldüğünü söyledi.