İzmir’de İYİ Parti standına saldırı: Bir gözaltı

İzmir’de İYİ Parti Buca İlçe Teşkilatı’nın yeni üye kaydetmek için kurduğu standa saldırıda bulunuldu; bir kişi gözaltına alındı.

Olay, bu akşam üstü saat 16.30 sıralarında Buca Şirinyer’de meydana geldi. İYİ Parti Buca İlçe Teşkilatı’nın yeni üye kaydetmek için kurduğu standa birkaç dakika aralıklarla iki kişi tarafından küfürlü ve fiziki saldırıda bulunuldu.

İddiaya göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e küfredip bir partilinin kolunu büküp standı tekmeleyen kimliği belirsiz kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu şüpheliden birkaç dakika önce de benzer şekilde gelip standın önündekilere küfür eden kimliği belirsiz kişi ise kaçtı.

Saldırıya ilişkin cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bugün, Buca İlçe teşkilatımızın kadın yöneticileri, kurdukları üye kayıt standında, iki şehir eşkiyasının küfürleri ve saldırılarına maruz kalmıştır. Güvenlik güçleri olaya müdahale etmişlerdir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. pic.twitter.com/ZsXnJt1LoJ — Hüsmen Kırkpınar (@husmenkrkpnr) November 15, 2021

Daha sonra, ANKA Haber Ajansı’na konuşan Kırkpınar, şunları söyledi: “Akşam üzeri önce bir kişi standımıza geliyor, genel başkanımız sayın Meral Akşener’e ağza alınmayacak küfürler ediyor. O kaçıp gidiyor. Birkaç dakika sonra ise başka biri gelip aynı şekilde küfür ederek standı tekmeliyor. Hatta oradaki kadın üyemizin kolunu büküyor. Sonra sivil ekipler müdahale ederek bu kişiyi gözaltına alıyor. İlk vuran kaçtı, sadece ikinci kişi gözaltında.

Bence bunlara sebep olanlar utanmalı. Bu ülkede 100 yıllık bir cumhuriyet var. Cumhuriyet ve demokrasi vazgeçilmezimiz diyoruz. Biz bunu söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Ama onlar korku iklimi yaratarak bundan medet umacaklarını zannediyorlar. Ama başarılı olamayacaklar.”