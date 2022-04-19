İzmir’de 16 yaşındaki engelli çocuğa istismarla suçlanan sanığa 20 yıl hapis

İzmir’de 16 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli çocuğu istismar etmekten yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Çocuğun dedesinin şikayeti üzerine İzmir başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, çocuğun beyanı ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda 28 yaşındaki H.K. gözaltına alındı.

Şüpheliye İzmir 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ten dava açıldı.

AA’nın aktardığına göre davanın karar duruşmasında savcı iki suçtan ceza istedi.

Mahkeme, sanığa ‘aynı mağdura karşı birden fazla kez cinsel istismar’dan 12 yıl altı ay, ‘çocuğu fuhşa teşvik etmek, yaptırmak’tan da yedi yıl altı ay hapis cezası verdi.

Ayrıca 15 bin lira para cezasına da hükmedildi. Sanığın kararla birlikte tutuklanmasına karar verildi.