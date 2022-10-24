İzmir’de 14 yaşındaki çocuğu öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu bıçakla öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.C.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Kocakapı Mahallesi 1063 Sokak’taki metruk bir binada Habib Askay (14) ile İ.C. (17) arasında tartışma çıkmış, İ.C., Askay’ı bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçmıştı.

Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Askay, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.