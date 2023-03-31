İzmir Kupası başlıyor: 20 ülke, 72 takım, 1500 sporcu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 7-9 Nisan’da düzenlenecek ‘Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası’nda imzalanacak formalar açık artırmayla satılacak, elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Fotoğraflar: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Belediye, Altınordu Spor Kulübü, Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen turnuvada 20 ülkeden 72 takım ve yaklaşık 1500 sporcu mücadele edecek. Maçlar, Altınordu Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde oynanacak.

Dünya devleri de kupada

Türkiye’de ve Avrupa’da aktif ve profesyonel olarak futbol oynayan birçok sporcunun geçmişte keşfedilmesini sağlayan turnuvanın final karşılaşması 9 Nisan’da.

İzmir Kupası, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bayern Münih, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüplere de ev sahipliği yapacak.

Organizasyonla çocukların spor yapmaya teşvik edilmesi ve dünyanın dört bir yanından gelen akranlarıyla eğlenceli vakit geçirmesi, yetenekli çocukların keşfedilmesi ve İzmir’in uluslararası düzeyde tanınması da hedefleniyor.

Formaların geliri depremzedelere bağışlanacak

72 takımın getirdiği 72 forma tüm A takım futbolcuları tarafından imzalanacak. Formaların turnuva sonrasında Altınordu Spor Kulübü ve belediye tarafından açık artırmayla satılıp elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.