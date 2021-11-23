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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partili İBB Meclisi üyesi Taylan Yıldız, meydanda: Elimde pankartla #YeterArtık diyorum

İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Taylan Yıldız, ekonomideki kötü gidişatı İstanbul’un Üsküdar ilçesinde ‘#YeterArtık’ diye yazılı pankart tutarak protesto etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu Türk Lirası’nda (TL) tarihi değer kayıpları yaşıyor.


Türk Lirası sadece bugün yüzde 15’e yakın devalüe olurken, yıllık kayıp yüzde 70’lere ulaştı.

Yıldız, Twitter hesabı üzerinden meydanda pankart tuttuğu videoyu paylaşarak şunları yazdı: “Bizi dinlemediniz. Bizi umursamıyorsunuz. Kötü ekonomi yönetimi dediğimizde terörist ilan ediyorsunuz. Her gün fakirleşiyoruz. Gençlerimiz geleceğini yitiriyor. Yeter Artık! Gençlerimizin umutlarını yok ediyorsunuz. Burada, elimde pankartla #YeterArtık diyorum.”

Yıldız daha sonra başka bir video daha paylaştı.

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