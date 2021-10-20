İBB Meclis üyesi Yıldız: Öğrenci yurdunda yönetime sorunları anlattım; ‘Muhalefet yapıyorsunuz’ diyerek çıkardılar

İstanbul Maltepe Mimar Sinan Erkek öğrenci yurduna gittiğini söyleyen İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesi Taylan Yıldız, “Yurtlardaki sorunları yurt yönetimine anlattık, muhalefet yapıyorsunuz dediler. Yurttan nazikçe çıkardılar” dedi.

Yıldız, Twitter hesabı üzerinden söz konusu yurdun önünde konuştuğu görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

İBB Meclis üyesi şunları kaydetti: “Gittik konuştuk, öğrendik ki domatesi kilosu 29 liradan alıyorlarmış. 4 bin 100 kişilik yurtta kilosu 29 liradan nasıl domates alınıyor? Ben buna anlam veremiyorum. Hiç pazarlık şansları mı yok? Üzerine bir de yüzde 20 kar koyduklarını söylediler. Bunu niye yapıyorlar bu öğrencilere? 2,95’e beş tane cherry domates yediriyorlar. Böyle bir şeyi anlamak mümkün değil.”

Yıldız, yönetimin kendilerini ‘muhalefet yapıyorsunuz diyerek nazikçe kovduğunu’ belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gençlerin sorunu sadece bizim sorunumuz değil ki yönetimiin de sorunu. Maalesef ülkeyi böyle bir hale getirdiler ama biz bunu değiştireceğiz arkadaşlar hep beraber. Ben de Taylan abiniz olarak yanınızda olmaya devam edeceğim.”