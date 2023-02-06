İYİ Partili Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bünyamin Tek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki birçok ilde hissedildi. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta iki binin üzerinde bina yıkılırken, 912 kişi hayatını kaybetti.

Kavuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin de depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik.



Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) February 6, 2023

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tek ve eşinin ölümü üzerinde duyduğu üzüntüyü paylaştı:

“Değerli dava arkadaşım, Gaziantep Nurdağı İlçe Başkanımız Bünyamin Tek ve kıymetli eşinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma ve merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.”