İtfaiye teşkilatına rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul ve Kayseri’de itfaiye teşkilatına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

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Büyükçekmece başsavcılığı, itfaiyeye yönelik ‘örgütlü rüşvet’ soruşturması başlattı.

Soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediği belirlendi.

Talep edilen rüşvet parasının temini için kişilerin yangın söndürme sistemleri satan sivil birine yönlendirildiği ve verilen paraya karşılık hiçbir ürünün satılmadığı ortaya çıkarken, rüşvet veren kişilerin dosyalarının imzalandığı, vermeyenlerin usule uygun olsa dahi işlerini aksatarak zorlandıkları tespit edildi.

Rüşvet alan itfaiyecilerin İBB’de memur olan başka bir görevliye rüşvet verdikleri, düzenli ödeme karşılığında kurum şifresini aylık kiraladıkları, rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri ve örgütsel hareketle kendilerine ‘tehlikeli’, ‘özel ekip’ gibi isimler verdikleri de ortaya çıktı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, biri emekli dört İBB itfaiye eri ile bir İBB sağlık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.