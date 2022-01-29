İtalya’da Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi

İtalya’da partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul eden Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin başladığı 4 Ocak’tan bugüne kadar başka bir isim üzerinde anlaşamayan partiler, sekizinci tur oylama öncesinde yeniden aday göstermek için Mattarella’ya başvurdu.

Partilerin bu talebini kabul eden 80 yaşındaki Mattarella, oylamaya katılan 983 seçici delegeden 759’unun oyunu alarak bir kez daha cumhurbaşkanlığına seçildi.

Büyük Seçici Meclisteki oy sayımında Mattarella’nın seçilmek için gereken salt çoğunluk olan 505 oyu geçmesi, Genel Kurul salonunda alkışlarla karşılandı.

Böylece Mattarella, 1946’dan bu yana cumhuriyetle yönetilen ülkede şu ana kadar görev yapan 12 cumhurbaşkanı arasında Giorgio Napolitano’nun ardından ‘bu göreve ikinci dönem için seçilen ikinci isim‘ oldu.

Mattarella’nın 3 Şubat’ta yemin ederek, cumhurbaşkanlığında ikinci yedi yıllık dönemine başlaması bekleniyor.