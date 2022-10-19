İtalya’da Berlusconi’nin Zelenski’den bahsettiği ses kaydı hem muhalefetin hem de ortağının tepkisini çekti

İtalya’da eski başbakanlardan ve Forza Italia (FI) Partisinin lideri Silvio Berlusconi’nin, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında konuştuğu yeni bir ses kaydının ortaya çıkması gündem yarattı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın dostluğu herkes tarafından bilinen ve dün, ‘Putin’le hediyeleşip yeniden bağlantı kurduğu’nu söylediği ses kaydının basına yansımasıyla dikkatleri üzerine çeken Berlusconi, bugün yeni bir ses kaydıyla yine gündem oldu.

İtalya basınında yer alan yeni ses kaydına göre Berlusconi, daha önce de söylediği Rusya’nın ‘bu savaşa itildiği’ tezini yineliyor ve şunları diyor: “(Ukrayna’da iktidara) Zelenski geliyor ve saldırılar üçe katlanıyor. Putin, Rusya’da baskı görüyor. Daha sonra özel bir operasyon yapmak durumunda kalıyor. Ukrayna’ya girdi ve üçüncü günden itibaren Batı’dan para ve silah almaya başlayan Ukraynalılardan beklenmedik bir direniş gördü. Bu, iki haftalık bir operasyon olmaktan çıkıp savaşa dönüştü.

Söz konusu ses kaydında Berlusconi’nin ayrıca “Putin ile Zelenski, nasıl arabuluculuk masasında bir araya getirilebilir, bunu öngöremiyorum. Çünkü bu mümkün değil. Bana göre Zelenski… Neyse boşverin, bunu söyleyemem” dediği duyuluyor.

Berlusconi’nin Zelenski hakkındaki sözleri, hükümetin kurulma arifesindeki ülkede polemiğe yol açtı.

Hem muhalefetin hem de ortağının tepkisini çekti

Ana muhalefet Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, yazılı bir açıklamayla şunları dedi: “Berlusconi’nin açıklamaları çok ciddi ve Avrupa ile İtalya’nın pozisyonuyla bağdaşmıyor. Bunlar, ülkemizi Batı ve Avrupa’nın tercihlerinin dışında tutan ve yeni iktidarın güvenilirliğini baltalayan sözlerdir. Avrupa’da doğan her hükümet, Putin ile mi yoksa Ukrayna ve AB ile mi kalacağına karar vermelidir. Meloni hükümeti, en kötü belirsizliğin gölgesinde doğuyor.”

Muhalefette yer alan 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de şunları dedi: “Merkez sağ, İtalya’nın imajını baltalamaya devam ediyor. Berlusconi’nin Ukrayna savaşı ve Putin üzerine söylediği sözler ciddi ve kabul edilemez. Forza Italia, gelecek hükümette Dışişleri Bakanlığı’nı üstlenemez. Bu konudaki endişemizi Cumhurbaşkanı Mattarella’ya da ileteceğiz.”

Berlusconi’nin sağ ittifaktaki ortağı ve yeni hükümetin başbakanı olması beklenen aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de yazılı açıklamayla ortağı Berlusconi ve Rusya’yla ilişkileri daha önce de tartışma konusu olan Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisine mesaj gönderdi.

Meloni, çizgilerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile aynı olduğunu vurgulayarak şunları dedi: “Açık ve net bir dış politika çizgisi olan bir hükümete liderlik etmek niyetindeyim. İtalya, başı dik biçimde Avrupa ve Atlantik İttifakı’nın parçasıdır. Bunu kabul etmeyen hiç kimse, hükümet dahi kurulmaması pahasına hükümetin bir parçası olmayacak. Bizim hükümette olduğumuz İtalya, Batı’nın zayıf halkası olmayacak. Bu konuda, muhtemel hükümette yer alacak bakanlarından bu konuda netlik isteyeceğim.”

FI Başkan Yardımcısı Antonio Tajani ise Twitter’den yaptığı paylaşımda, parti olarak ‘Rus işgalini kınadıklarını ve Ukrayna’ya tam destek verdiklerini’ kaydetti.

Yeni hükümet için siyasi istişareler yarın başlıyor

Ülkede, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın yeni hükümet için siyasi istişareleri yarın başlatacağı açıklandı.

Mattarella, yarın parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi parti gruplarıyla görüşmeleri cuma günü tamamlayacak.

Söz konusu siyasi istişareler, Berlusconi’nin son iki gündür gündeme düşen ses kayıtlarının gölgesinde başlayacak.

İstişarelerin ardından Mattarella’nın hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

25 Eylül’deki seçimlerden zaferle çıkan ve parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elde eden Giorgia Meloni liderliğindeki sağ ittifakın, kendi arasında özellikle Ukrayna ve bakanlıkların paylaşımı konusunda bölünme yaşamazsa sağ koalisyon hükümetini kurması bekleniyor.