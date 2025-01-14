İsviçre 'askeri hareketliliğe' geçti

İsviçre resmi davet üzerine Avrupa Birliği’nin (AB) askeri hareketlilik projesine katılacak.

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Proje askeri birliklerin AB sınırlarından geçişinde bürokrasiyi azaltmayı amaçlıyor.

Tarafsız ülke konumundaki İsviçre ağustosta girişime katılmaya karar vermişti. Proje koordinatörü Hollanda’nın resmi davet mektubunu göndermesi için üye ülkelerin son onayı bekleniyordu.

Euronews‘e bilgi veren İsviçre Federal Savunma, Sivil Savunma ve Spor Bakanlığı (DDPS) “İsviçre’nin projeye katılımı tarafsızlık ilkesiyle uyumludur, zira toplu savunmaya yönelik herhangi bir yasal ya da fiili taahhüt içermemektedir” dedi.

İsviçre’nin resmi üye olabilmesi için artık sadece idari bir anlaşma imzalaması gerekiyor.

İsviçre ayrıca ordusunun eğitim kalitesini arttırmak ve işbirliğini derinleştirmek için 2021’den bu yana Estonya’nın koordine ettiği Siber Menziller Federasyonu’na da katılmayı planlıyor.

DDPS’den yapılan açıklamada şöyle dendi: “Bu iki proje silahlı kuvvetler arasındaki uluslararası işbirliğini genişletme amaçlı. Böylece İsviçre’nin ulusal savunma kabiliyetlerini ve Avrupa güvenliğine katkılarını güçlendirme fırsatı sunuyor.”

İsviçre şimdilik ‘NATO alternatifi AB ordusu’ Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği’ne (PESCO) katılma niyetinde değil.



