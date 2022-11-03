İsviçre, Almanya’ya sattığı silahların Ukrayna’ya yollanması talebini reddetti

İsviçre hükümeti, Almanya’ya sattığı ağır mühimmatın Ukrayna’ya yollanması talebini yeniden reddetti.

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Konuya ilişkin İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in talebine verdiği yazılı cevapta şunları dedi: “Tarafsızlık hukukunda eşit muamele ilkesi uyarınca İsviçre, uluslararası bir silahlı çatışmaya dahil olduğu vakit İsviçre menşeli harp malzemelerinin Ukrayna’ya sevk edilme talebini kabul edemez.”

Almanya’nın söz konusu talebinde, Gepard uçaksavar tanklarda kullanılmak üzere İsviçre yapımı 12 bin 400 adet mermiyi Ukrayna’ya yollamak istediği öğrenildi.

İsviçre hükümeti, kendi ürettiği mühimmatın Almanya tarafından Ukrayna’ya sevk edilmesi talebini ilk olarak nisanda reddetmişti.