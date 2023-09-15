İstanbul’da silahlı çatışmaya giren beş İsveçli tutuklandı

İstanbul’da bir kafede oturdukları sırada motosikletli iki kişi ile silahlı çatışmaya girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsveç uyruklu beş kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Sarıyer Maslak Mahallesi’ndeki bir kafeye silahla ateş açıldı.

Plakası henüz belirlenemeyen motosikletteki iki zanlının iş yerine ateş açması sonucu kafedeki bir grubun da silahla karşılık verdiği belirlendi.

Kafedeki grubun da daha sonra bir minibüsle kaçtığını belirleyen ekipler Sarıyer ve Başakşehir’de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda altısı İsveç uyruklu yedi kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin araç ve adreslerinde üç ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 169 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

AA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsveç uyruklu beş şüpheli tutuklandı. Zanlıların bindiği aracı kullanan Türk vatandaşı şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan İsveç uyruklu bir kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bu arada silahlı çatışma sırasında yaralanan ve kafe müşterisi olduğu bildirilen Azerbaycan uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının tedavisi sürüyor.

Motosikletten ateş açan iki zanlı aranıyor.