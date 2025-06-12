İstinaf, Sinan Ateş davasında verilen cezaları hukuka uygun buldu

İstinaf mahkemesi, eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında 20 sanık hakkında verilen hükümleri hukuka uygun buldu.

Sinan Ateş. Fotoğraf: X

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi, Ateş’in 30 Aralık 2022’de öldürülmesine ilişkin yerel mahkemece verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirtti.

Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerinde bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.

Kararda, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi.

Sinan Ateş davası

Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada şu cezalar verilmişti:

* Tetikçi Eray Özyağcı, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ile cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet

* Özyağci’ye ayrıca ‘ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak’ suçundan bir yıl altı ay hapis

* Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ile Doğukan Çep’e ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis

* Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel’e ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 18 yıl hapis

* Tetikçiyi Ankara’ya getiren özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak’a ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 18 yıl hapis

* Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 15 yıl hapis

* Müşteki Selman Bozkurt’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl hapis

* Alper Atay’a ‘suçluyu kayırma’ suçundan iki yıl hapis.

Mahkeme, Caner Günay hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan Ankara başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetti. Eski MİT mensubu Çağlar Zorlu’nun beraatle birlikte tahliyesine karar verildi.

İki sanığın dosyası ayrıldı: Serdar Öktem’e tahliye

Eski MHP’li avukat Serdar Öktem ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan, komiser Mustafa Ensar Aykal’aysa ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarından açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Gerekçeyse iki sanığın cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD’ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi.

Öktem’in ayrıca adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Beraat edenlerse şunlar:

Zekeriya Asarkaya

Hakan Saraç

Ufuk Köktürk

Mehmet Yüce

Osman Bayraktar

Caner Günay

Umut Ersoy

Çağlar Zorlu

Aytaç Ataç

Erdem Karadeniz

Ateş ailesi ilk derece mahkemesinin verdiği kararı İstinaf’a taşımış, itiraz reddedilmişti.