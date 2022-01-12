İstihdam vadedip ballı kredi alan firmalar sözünü tutmamış

İstihdam odaklı bir programdan yararlanarak kamu bankalarından düşük faiz ve ödemesiz dönem avantajıyla 4,8 milyar lira kredi kullanan firmaların çoğunun söz verdikleri işe alımları yapmadığı ortaya çıktı.

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Sözcü’nün aktardığına göre işsizliğin azaltılması için 2019 yılında İstihdam Odaklı Destek (İTOD) adı altında cazip bir kredi paketi açıldı. Paket çerçevesinde, yeni işe alacakları her bir işsize karşılık olarak firmalara 5 bin TL ile 200 bin TL arasında kredi verilecekti. Ancak kredilerin amaç dışı kullanılması ve istihdam taahhütlerinin yerine getirilmemesi üzerine paket 2020 sonunda rafa kaldırıldı.

TOD paketinde yaşanan suiistimallerin bir bölümü, Vakıfbank’ın 2020 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay’ın raporlarıyla ortaya çıktı.

Paket kapsamında 2020’de Vakıfbank üzerinden 6 bin müşteriye toplam 13 milyar 222 milyon lira kredi kullandırıldığını belirleyen Sayıştay, ilave istihdam taahhüdü karşılığı kullandırılan 1 milyon TL ve üzerindeki kredileri incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda, toplamda 39 bin 924 işsizi işe alacağını taahhüt eden 2 bin 433 firmaya 4 milyar 818 milyon lira tutarında ucuz kredi verildiği, ancak bu firmaların sadece 10 bin 715 kişiyi işe aldığı, söz verilen 29 bin 209 işsizeyse iş vermediği tespit edildi.

Sayıştay raporunda ayrıca firmalara toplamda 33 milyon 241 bin lira ceza uygulanması gerektiği ancak böyle bir cezanın verilmediği de ifade edildi.