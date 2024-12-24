İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini düzenlendi

İstanbul’da Beyoğlu ve Şişli’deki kiliselerde Noel ayini düzenlendi.

Beyoğlu’ndaki Saint Antuan Kilisesi. Fotoğraflar: AA

Hazreti İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel dolayısıyla İstanbul’da Noel ayinleri düzenlendi.

Beyoğlu’nda Saint Antuan Kilisesi’ndeki ayinde ilahiler söylendi, İncil’den bölümler okundu. Kilisede mum yakılıp Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar edildi.

Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanısıra çok sayıda turist katıldı.

Noelde kilisenin içi ve bahçesi süslenirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

İstiklal Caddesi’ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde de Noel ayini düzenlendi.

Polis ekipleri, kilise önlerinde güvenlik önlemi aldı.