Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ucuz elektronik eşya kuyruğu

İstanbul Havalimanı’nda unutulan eşyalar, Avcılar’daki bir mağazada satışa çıktı. Üçte bir fiyatına satılan elektronik eşyalar sebebiyle mağaza önünde caddeye taşan kuyruklar oluştu.

Fotoğraf: DHA

Havalimanında yolcuların unuttuğu, almadığı eşya ve bavullar, THY’nin kayıp eşya deposunda bir yıl bekletildikten sonra, açık arttırma ile satılıyor.


Avcılar’daki mağazanın sahibi Aziz Korkmaz, ihale ile satın aldıkları kamyonlar dolusu koli ve bavulu tek tek sınıflandırarak sorunlarını çözdüklerini ve bugün saat 10:00’dan itibaren satışa çıkardıklarını söyledi.

Korkmaz, bu işi 1995’ten beri yaptıklarını belirterek, “Bavullardan aka gelebilecek her şey çıkabiliyor. Bunları üçte bir fiyatına satıyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Mağazanın açılacağı duyurulan saatten 2,5 saat önce kuyruğu girenler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi.

Yoğun ilgi nedeniyle mağazanın açılış saati de öne çekildi.

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