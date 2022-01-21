İstanbul’da taksi ve toplu taşıma denetimi: Bir yılda 3 milyon liraya yakın ceza

İstanbul’da geçen yıl taksi ve toplu taşıma araçlarına 3 milyon liraya yakın para cezası kesildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açıklamasına göre zabıta tarafından 2021 yılında taksi, dolmuş, minibüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik 160 bin 838 teftiş yapıldı. Denetimlerin 86 bin 621’i taksilere yönelikti.

Denetimler sonucunda 6 bin 910 tutanak tutulurken, 2 milyon 800 bin 491 lira idari para cezası kesildi.

Ceza türleri arasında izin belgesiz çalışmak 1408 cezayla ilk sırada yer aldı. Kısa mesafe ve taksimetre açılmadığı için de 142 ceza kesildi.

Buna ek olarak, 2020’nin sonunda başlatılan sivil taksi denetimlerinde kısa mesafede yolcu almayan ve fazla ücret tahsil etmek isteyen 176 taksiye 10 gün ceza verildi.