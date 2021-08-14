İstanbul’da taksi plakası fiyatları 3 milyon liraya dayandı

Tüm yatırım araçları içinde geçtiğimiz ay en çok kazandıran, taksi plakası oldu. İstanbul’da açılma sonrası corona virüs kapma endişesi ile taksi kullanımı artıp, turistlerin şehre girişi de yoğunlaşınca şehrin sakinleri için taksi bulmak imkansız hale geldi.

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Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre artan iş yoğunluğunu fırsata çeviren plaka sahipleri taksi plaka ücretini minimum 2 milyon TL’den 2,6 milyon TL seviyesine çıkarırken, günlük yevmiye 650-700 TL seviyesine yükseldi. Böylece bir taksi plakası sahibinin aylık kazancı 20 bin TL’yi buldu.

“İktidar, taksicilerle belediyeleri karşı karşıya bırakıyor”

İBB Meclis üyesi ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Dr. Suat Sarı, “İstanbul’da taksi plaka sahiplerinin yüzde 5‘i taksilerinin sürücülüğünü yapıyor, geri kalan plaka sahipleri, plakalarını bu işi yapan simsarlara sözleşme ile devrediyorlar. Böyle bir ortamda kurumsallıktan, sürücü kalitesinden bahsedilemez” dedi. Sarı, iktidarın taksici esnafının sorunları ile ilgilenmeyip, esnafı belediyelerle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.