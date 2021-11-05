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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi. Deniz araçları Eminönü İskelesi’nde demir attı.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’a akşam saatlerinde sis çöktü. İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi.


İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) açıklamasında, Harem-Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi.

Şehir Hatları açıklamasında da “Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz’ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında ise “İstanbul Boğazı’nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20’de çift yönlü olarak askıya alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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