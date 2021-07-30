İstanbul’da metro saatleri uzadı

İstanbul’da cuma ve cumartesi günleri metro seferleri 02:00’ye kadar uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tam normalleşmeye geçildiğinde gece seferlerinin tekrar sabaha kadar süreceğini duyurdu.

İstanbullulara duyurulur.



Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek. pic.twitter.com/oBPfC0rBBj — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 30, 2021

30 Ağustos 2019’da Metro İstanbul bünyesinde yer alan altı metro hattında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 20 dakika aralıkla 24 saat hizmet verecek şekilde ‘gece metrosu’ seferlerine başlanmış, pandemi sonrasında kısıtlamalar nedeniyle uygulamaya ara verilmişti.

İBB’nin duyurusuna göre İstanbul’da 30 Temmuz Cuma günü itibariyle Yenikapı-Kirazlı/Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Hacıosman, Kadıköy-Tavşantepe, Üsküdar-Çekmeköy, Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü hatlarında metro seferleri cuma ve cumartesi geceleri 00:00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02:00’ye kadar uzatıldı.