İstanbul’da kül bulutları oluştu

28 Temmuz’da başlayan yangınlar Bodrum, Muğla ve Manavgat’ta devam ediyor. Son bir hafta içinde ülke genelinde uydudan yapılan tespitlere göre yaklaşık 54 bin hektar orman kül oldu. Bu durum beraberinde sel riskini de getirdi. Diken’e konuşan İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sel korkusu için ‘doğru bir korku’ dedi ve alınabilecek önlemleri sıraladı.