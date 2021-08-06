Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da kül bulutları oluştu

Yunanistan’da dört gündür devam eden orman yangınları nedeniyle İstanbul’da kül bulutları oluştu.

Fotoğraf: DHA

Kül bulutları İstanbul’la birlikte İzmir, Aydın ve Çanakkale’de de görüldü.


DHA’da yer alan habere göre, İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, gökyüzündeki renk değişiminin Yunanistan’dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar nedeniyle olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Kadıoğlu, şunları söyledi: “Güneş ışında yedi renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım. Ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir.”

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