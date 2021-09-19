İstanbul’da Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar kapalı

Bugün yapılacak Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle İstanbul’daki bazı yollar trafiğe kapalı.

Saat 06:00’da kapanan bazı yollar 12:00’ye kadar trafiğe kapalı olacak.

Valilik açıklamasına göre kapalı yollar şöyle:

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısım),

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön güney yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısım), Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön güney yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Alternatif yollar ise şöyle:

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs yolu), Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs yolu), Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs yolu), D-100 Karayolu.