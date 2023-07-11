İstanbul’da GENEL-İŞ üyelerinden iş bırakma eylemi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) üyeleri, ücretlerin arttırılması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere örgütlü oldukları belediyelerde iş bırakma eylemi başlattı.

GENEL İŞ Sendikası üyelerinden iş bırakma eylemi. (AA)

İş bırakan sendika üyeleri Şişli ilçesinde bir araya geldi. Burada halay çekip çeşitli sloganlar atan gruptakiler, taleplerinin yer aldığı pankartlar açtı.

Sendika üyeleri adına açıklama yapan GENEL-İŞ İstanbul 2 No’lu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Kaynak, belediye işverenlerinin işçilere reva gördükleri düşük ücret dayatmasını kırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Kaynak, belediyelerin önemli bir bölümünde var olan ekonomik zorlukları ortadan kaldırmak için belediye gelirlerinin artırılması gerektiğini belirterek, bununla ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Kıdem tazminat tavanı uygulamasının, işçilerin mağduriyetine neden olduğunu anlatan Kaynak, son memur maaş uygulamasından doğacak, düşük kıdem tazminatı tavanına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesini istediklerini söyledi.

Dört talep

Zuhal Kaynak, eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücret talep ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

“Bu talep sadece üyelerimizin değil yüz binlerce belediye işçisinin talebidir. Tüm belediye işçilerini dört ana talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır, kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir, vergide adalet sağlanmalı ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düşürülmelidir.”