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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da fidye operasyonu: Altı kişi tutuklandı

İstanbul’da Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.’yı (30) kaçırarak uyguladıkları işkence görüntülerini ailesine gönderip 15 bin dolar (125 bin 892 lira) fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan altı kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Mayıs’ta Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.’nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı, Pakistan’da yaşayan ailesine telefonla ona uyguladıkları işkence görüntülerini göndererek fidye istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Polis, Nauman Khalid A.’nın 12 Mayıs’ta saat 17:00 sıralarında Kağıthane Çakmak Caddesi üzerinde beş kişiyle buluştuğunu ve Fatih’te bir evde tutulduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen baskınla Khalid A. ve aynı evde alıkonan Pakistan uyruklu İpsar A. (21) kurtarılırken, Hindistan uyruklu şüpheliler Devanad T. (27), Charan Kamal S. (25), Suriye uyruklu Muhammad Raid E. (27), Eigab A. (27), Abubekir A. (41) ve Ergün E. (43) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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