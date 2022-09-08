İstanbul’da elektrikler üç gün boyunca aralıklarla kesilecek

İstanbul’da 8-9-10 Eylül’de planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
BEDAŞ’ın sosyal medya hesabından açıkladığı liste ve elektrik kesinti listesi şöyle
*Avcılar: Gümüşpala, Cihangir, Denizköşkler, Tahtakale ve Ambarlı mahalleleri
*Bağcılar: Yenimahalle, Barbaros ve Mahmutbey mahalleleri
*Bahçelievler: Zafer ve Hürriyet mahalleleri
*Bakırköy: Ataköy, Yeşilköy, ve Yeşilyurt mahalleleri
*Beşiktaş: Arnavutköy, Bebek, Kültür ve Gayrettepe mahalleleri
*Bayrampaşa: Yıldırım mahllesi
*Beylikdüzü: Kavaklı ve Barış mahalleleri
*Büyükçekmece: Mimarsinan ve Ulus mahalleleri
*Çatalca: Atatürk, Fatih, Celepköy Hallaçlı, Yalıköy ve Örencik mahalleleri
*Esenyurt: Aşıkveysel mahallesi
*Eyüpsultan: Esentepe, Karadolap, Alibeyköy, Çırçır mahalleleri
*Fatih: Zeyrek, Beyazıt, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari mahalleleri
*Kağıthane: Merkez, Çağlayan, Çeliktepe mahalleleri
*Küçükçekmece: Atakent mahallesi
*Sarıyer: Gümüşdere, Kısırkaya mahalleleri
*Silivri: Çeltik ve Küçük Sinekli mahalleleri
*Sultangazi: Uğur Mumcu mahallesi
*Şişli: Halaskargazi, Meşrutiyet, Teşvikiye mahalleleri
*Zeytinburnu: Seyitnizam ve Telsiz mahalleleri