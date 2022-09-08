Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da elektrikler üç gün boyunca aralıklarla kesilecek


İstanbul’da 8-9-10 Eylül’de planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Fotoğraf: Arşiv

BEDAŞ’ın sosyal medya hesabından açıkladığı liste ve elektrik kesinti listesi şöyle


*Avcılar: Gümüşpala, Cihangir, Denizköşkler, Tahtakale ve Ambarlı mahalleleri

*Bağcılar: Yenimahalle, Barbaros ve Mahmutbey mahalleleri

*Bahçelievler: Zafer ve Hürriyet mahalleleri

*Bakırköy: Ataköy, Yeşilköy, ve Yeşilyurt mahalleleri

*Beşiktaş: Arnavutköy, Bebek, Kültür ve Gayrettepe mahalleleri

*Bayrampaşa: Yıldırım mahllesi

*Beylikdüzü: Kavaklı ve Barış mahalleleri

*Büyükçekmece: Mimarsinan ve Ulus mahalleleri

*Çatalca: Atatürk, Fatih, Celepköy Hallaçlı, Yalıköy ve Örencik mahalleleri

*Esenyurt: Aşıkveysel mahallesi

*Eyüpsultan: Esentepe, Karadolap, Alibeyköy, Çırçır mahalleleri

*Fatih: Zeyrek, Beyazıt, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari mahalleleri

*Kağıthane: Merkez, Çağlayan, Çeliktepe mahalleleri

*Küçükçekmece: Atakent mahallesi

*Sarıyer: Gümüşdere, Kısırkaya mahalleleri

*Silivri: Çeltik ve Küçük Sinekli mahalleleri

*Sultangazi: Uğur Mumcu mahallesi

*Şişli: Halaskargazi, Meşrutiyet, Teşvikiye mahalleleri

*Zeytinburnu: Seyitnizam ve Telsiz mahalleleri

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