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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ‘elektrik fırtınası’: Valilik ve Meteoroloji yağışlara karşı uyardı

İstanbul’da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde ‘elektrik fırtınası‘ görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamalarda yağışlara karşı uyarıldı.

Genelde yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Meteoroloji’den uyarı

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün konu hakkındaki uyarısında şunlar kaydedildi: “Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” 

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Valiliğin açıklaması şöyle: “Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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