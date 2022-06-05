İstanbul’da dokuz mahallede muhtarlık seçimi

İstanbul’da, çeşitli nedenlerle muhtarlık koltuğu boşalan dokuz mahallede, seçim için sandığa gidildi.

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Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi’nde çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık için seçim yapılıyor.

Seçim nedeniyle ilçelerdeki bazı okullarda sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi sabah 08:00’de başladı; saat 17:00’de sona erecek.

9 bin 800 seçmenin kayıtlı olduğu Fatih Atikali Mahallesi muhtarlık seçimi, Ahmet Rasim Anadolu Lisesi ile Nişancı Mehmetpaşa İlkokulu’nda kurulan 31 sandıkla başladı. Muhtar adayı Selahattin Turunç, eski muhtar sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği için seçimlerin yenilenmesi kararı alındığını söyledi. Kendisinin zaten eski muhtar olduğunu, bir süre bıraktıktan sonra tekrar adaylık başvurusu yaptığını anlattı.

10 aday yarışıyor

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi muhtarının seçimi nedeniyle Belma Barut İlkokulu ile Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde de sandıklar kuruldu. Mahalle muhtarı öldüğü için seçime gidildi. Biri kadın 10 aday yarışıyor.

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi’nde de eski muhtarın ölümü nedeniyle mahalle sakinleri sandığa gitti.