İstanbul’da ‘casusluk’ iddiasıyla gözaltına alınan altı kişi tutuklandı

Türkiye’deki Çeçen muhaliflere yönelik ‘silahlı eylem hazırlığında oldukları ve casusluk yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alınan altı şüphelinin ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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İstanbul başsavcılığının, ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçuna yönelik yürüttüğü bir soruşturmada, 8 Ekim’de İstanbul merkezli, Antalya koordineli bir operasyon gerçekleştirildi.

Gece saat 3 sıralarında yapılan operasyon sonucu, Türkiye’de bulunan muhalif Çeçen şahıslara yönelik ‘eylem arayışında oldukları’ öne sürülen Rusya Federasyonu uyruklu A.A., R.A., B.R. ve A.A., Ukrayna uyruklu I.Y. ile Özbekistan uyruklu A.Y. gözaltına alındı.

Başsavcılığa sevk edilen ve ifadeleri alınan şüpheliler, TCK’nın 328’nci maddesinde düzenlenen ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçundan tutuklamaları talebiyle nöbetçi İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan nöbetçi hakimlik, yabancı uyruklu altı kişinin de aynı suçtan tutuklanmasına hükmetti.

Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

AA’nın haberine göre şüphelilerin, Türkiye’deki Çeçen muhalif kişilere yönelik ‘silahlı eylem hazırlığında oldukları ve bu yönde silah temin edip planlamaya giriştikleri’ öne sürülüyor.