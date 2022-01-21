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İstanbul’da bisikletle dolaşıp çocukları taciz etmekle suçlanan zanlı tutuklandı

İstanbul’da bisikletle gezerek kız çocuklarını taciz etmekle suçlanan şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: AA

15 yaşındaki bir mağdurun 31 Aralık 2021’de kendisine metro istasyonunun yerini soran kişi tarafından taciz edildiğini anlatması üzerine İstanbul polisi harekete geçti.


AA’nın haberine göre polis ekipleri 60 işyerinin güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi takip etti.

Mecit G.’nin Bağcılar ve Bahçelievler’de bisikletle dolaşarak kız çocuklarını izlediği, sonra da yanlarına giderek konuşmaya çalıştığı ve taciz ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, Bakırköy adliyesinde nöbetçi mahkeme tarafından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Şüpheli, ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek metro istasyonunun yerini soran kıza arkadaşlık teklifi ettiğini, kızın reddetmesi üzerine ayrıldığını öne sürdü.

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