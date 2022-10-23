İstanbul’da bir polis Heybeliada vapur iskelesinde intihar etti: Seken kurşun bir çocuğu yaraladı

İstanbul’da görevli polis memuru Raşit Sağlam, Heybeliada vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti. Polis memurunun silahından seken kurşun bir çocuğu da yaraladı.

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Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çevik kuvvet biriminde görevli üç buçuk aylık polis memuru Sağlam, birlikte olduğu kadınla tartışmasının ardından bindiği vapurun Heybeliada iskelesinde durduğu anda intihar etti.

Haberde Sağlam’ın beylik tabancasıyla intihar ettiği yazılırken kurşun isabet eden çocuğun durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.