Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da beş ilçede bazı mahallelerde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), beş ilçede beş saat kesinti yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Kağıthane Terfi Merkezi’ndeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın beş ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyecek.


Yarın saat 10:00 ile 15:00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:

* Kağıthane’de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

* Eyüpsultan’da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

* Beyoğlu’nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

* Beşiktaş’ta, Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.

* Şişli’de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri.

SON HABERLER

Rakamlar ve gerçeklerle yağ krizi: Rusya’nın ambargosu mu?

Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ayçiçeği yağı krizini konuşmaya başladı. Marketlere akın eden yurttaşlar, zam ve ‘yağ kıtlığı’ iddiaları sonrası bol miktarda yağ stoku için kuyruklar oluşturdu. Peki, yağ krizinin altında ne gibi nedenler yatıyor? Konunun tarafları ne diyor? Krizde Rusya’nın nasıl bir rolü var? Diken, tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledi.

Bu soruyu Napolyon’a sorsaydınız

Hem politik sonuçları itibariyle hem de ekonomik sebeplerle bu işgalin Washington’da şampanyaların patlatılmasına sebep olduğunu tahmin edebiliriz.