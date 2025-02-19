İstanbul'da bazı üniversitelerde eğitime ara 

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi.
Yarın ve ertesi gün bazı üniversitelerde eğitime ara verilirken bazıları da derslere çevrimiçi devam edileceğini duyurdu.
Eğitime ara verilen ve derslerin çevrimiçi devam edeceği okullar şöyle:
- İstanbul Üniversitesi: 20 Şubat
- İstanbul Teknik Üniversitesi: 20-21 Şubat
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 20 Şubat
- Galatasaray Üniversitesi: 20-21 Şubat- Çevrimiçi
- Boğaziçi Üniversitesi: 20-21 Şubat – Çevrimiçi
- Yıldız Teknik Üniversitesi: 20-21 Şubat – Çevrimiçi