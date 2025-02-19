İstanbul'da bazı üniversitelerde eğitime ara 

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi.

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Yarın ve ertesi gün bazı üniversitelerde eğitime ara verilirken bazıları da derslere çevrimiçi devam edileceğini duyurdu.

Eğitime ara verilen ve derslerin çevrimiçi devam edeceği okullar şöyle: