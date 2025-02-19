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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da bazı üniversitelerde eğitime ara 

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi.

Fotoğraf: AA

Yarın ve ertesi gün bazı üniversitelerde eğitime ara verilirken bazıları da derslere çevrimiçi devam edileceğini duyurdu.


Eğitime ara verilen ve derslerin çevrimiçi devam edeceği okullar şöyle:

  • İstanbul Üniversitesi: 20 Şubat
  • İstanbul Teknik Üniversitesi: 20-21 Şubat
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 20 Şubat
  • Galatasaray Üniversitesi: 20-21 Şubat- Çevrimiçi
  • Boğaziçi Üniversitesi: 20-21 Şubat – Çevrimiçi
  • Yıldız Teknik Üniversitesi: 20-21 Şubat – Çevrimiçi
İstanbul’da okullar yarın tatil

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